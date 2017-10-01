Atletico Madrid deplasmanda kayboldu!
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ATLETİCO MADRİD DEPLASMANDA KAYBOLDU!

Atletico Madrid deplasmanda kayboldu!

İspanya Ligi’nin 7.hafta mücadelesinde Atletico Madrid deplasmanda Leganes’e konuk oldu.

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İspanya Ligi’nin 7.hafta mücadelesinde Atletico Madrid deplasmanda Leganes’e konuk oldu.

Municipal de Butarque’de oynanan ve hakem Gil Manzano’nun yönettiği maçta gol sesi çıkmadı. 0-0  biten maçın ikinci devresinde Atletico’yu çalıştıran Diego Simeone’nin yaptığı değişiklikler dikkat çekti.

Arjantinli çalıştırıcı, 12 dakika içinde (54-67) tüm oyuncu değişiklik hakkını kullandı. Ancak; takımlar buldukları fırsatları değerlendiremedi ve sahadan 1’er puanla ayrıldı. Bu arada Leganes'de eski Galatasaraylı Amrabat 81.dakikada oyuna girdi.

Alınan bu sonucun ardından Atletico Madrid 15, Leganes ise 11 puana yükseldi. Ligde Leganes gelecek hafta Malaga’ya konuk olacak. Atletico Madrid ise Wanda Metropolitano’da Barcelona’yı konuk edecek

 

Ajansspor

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