Bir üzücü haber de Toprak Razgatlıoğlu'ndan
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BİR ÜZÜCÜ HABER DE TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NDAN

Bir üzücü haber de Toprak Razgatlıoğlu'ndan

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da antrenman sırasında omzunun çıktığını ve tedavi görmek için Türkiye'ye döneceğini bildirdi.

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Avrupa SuperStock1000 Şampiyonası için Fransa'da bulunan genç pilot, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün antrenmanda düştüm, omzum çıktı. Kendim yerine takmaya çalıştım ama takamadım. Doktorlar baktılar ve yerine taktılar. Şükür fazla bir şeyim yok ama tekrar çıkma olasılığı olduğu için yarışmama izin vermediler. Bu üzüntü yetmiyomuş gibi Kenan abi düştü ve 3 kırığı var. Bu hafta çok kötü geçiyor ama hayırlısı. Olacağı varmış. Şimdi özel uçakla Türkiye'ye dönüyoruz. Herkese çok teşekkürler."

Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan Toprak, Avrupa SuperStock1000 Şampiyonası'nda liderlik mücadelesi veriyordu. 20 yaşındaki milli sporcu, sezonun bitimine iki yarış kala liderlik koltuğunda oturan İtalyan Michael Ruben Rinaldi'nin 8 puan gerisinde, 114 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayağında yarışan Kenan Sofuoğlu, Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Nevers Magny-Cours Pisti'ndeki sıralama turlarında geçirdiği kaza nedeniyle belinde ve kalçasında 3 kırığın oluştuğunu, Türkiye'den gönderilecek ambulans uçakla yurda döneceğini açıklamıştı.

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