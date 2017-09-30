''HAKEMLER, BASKI ALTINDAYDI AMA...''

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Kardemir Karabükspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Öne çıkanlar şu şekilde:

"Tolga da ayağındaki sakatlığından dolayı yerine bugün Feghouli bu şansı iyi değerlendirdi. Attıgı gol ve arkadaşlarına yaptığı servieslerle ne kadar iyi olduğunu gösterdi bize.

Sizinde bildiğiniz gibi Tolga sakatlığı sebebeiyle oynayamadı. Milli takıma çağrıldı durumunu orada da görecekler. Davetlere icap etmek gerek tabii. Oyuncunun durumu ortada. Onlarında sağlık ekibi bakıp görecekler.

Karabükspor'un penaltısı penaltı değil. Son dönemde hakemlerin üzerinde baskı oluştu. Biz kendi hatalarımızı daha az yapıp gol atabilseydik şu an bunu konuşmuyorduk.

Bu sezon taraftarlarımızın müthiş katkısının hakkını vermemiz lazım. Müthiş destek veriyorlar bize. Bugün de soğuk ve yağmurlu havaya rağmen bugün tribünleri doldurdular. Destekleri ve itici gücüyle iştahı artıyor takımın. Takım da bu iştahla oynuyor. Konya maçında da bizi yalnız bırakmayacaklardır. İnşallah bileğimizin hakkıyla o maçı da alacağız.

Elbette, hep basından söylediğimiz gibi sezonun başı. Büyük küçük olarak algılamamak lazım. Biz de yeni oluşan bir takım olduğumuz için fikstür avantajı da lehimize. Daha derbiler var. Bu beklenen bir şey. Teknik heyet de buna göre yükleme yapıyor. Bizim için final hep bir sonraki maç.

Önemli olan maçı kazanmak sonuçta puan kayıpları arka arkaya olmaması lazım. Kampta konuşmuştuk Östersund'u. Hazır bir takımdı. Ülkelerin iklimini ve lige erken başlamalarını lehine çeviren bir takımdı. Artık onların neler yaptığı bizleri ilgilendirmiyor. Gruplara kaldılar ve maç kazandılar. Galatasaray her koşulda ne olursa olsun rakiplerini elemek zorunda tabii.

Zor maç oldu. Maicon hem tecrübesi ve fiziksel yönleriyle yan toplardan beklediğimiz oyuncuydu. Hocaylada bunu konuşmuştuk.. Çok çalışkan saha dışında birleştirici olan, saha içinde takımın gol yememesi için çok çabalayan bir oyuncu. Sarı kart görmesi ilerleyen haftalar içinde sıkıntı tabii.

Şimdi çok ciddi bir Konyaspor maçı var. Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Avrupa kupalarında ilk galibiyetlerini aldılar. Çok iyi oynuyorlar, çok iyi takımları var.

Biz olabildiğimiz yerde olalım kim kimle çekişiyor."