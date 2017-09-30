Galatasaray, yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti!
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GALATASARAY, YENİLMEZLİK SERİSİNİ 11 MAÇA YÜKSELTTİ!

Galatasaray, yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti!

Sarı-kırmızılı takım, Kardemir Karabükspor müsabakasını kazanarak ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti.

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Sarı-kırmızılı takım, Kardemir Karabükspor müsabakasını kazanarak ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti.

Ligdeki son mağlubiyetini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya kendi sahasında 3-1'lik skorla yaşayan Galatasaray, ardından bu kulvarda çıktığı 11 karşılaşmada 10 galibiyet ve 1 beraberik alarak rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.

Geride kalan sezonun son 4 maçını da kazanan Galatasaray, bu sezonki 7 maçta ise 6 galibiyet ile 1 beraberlik alırken, bu süreçte taraftarı önünde çıktığı 6 maçı da kazanmayı bildi.
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