GALATASARAY, YENİLMEZLİK SERİSİNİ 11 MAÇA YÜKSELTTİ!

Sarı-kırmızılı takım, Kardemir Karabükspor müsabakasını kazanarak ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti.

Ligdeki son mağlubiyetini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya kendi sahasında 3-1'lik skorla yaşayan Galatasaray, ardından bu kulvarda çıktığı 11 karşılaşmada 10 galibiyet ve 1 beraberik alarak rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.

Geride kalan sezonun son 4 maçını da kazanan Galatasaray, bu sezonki 7 maçta ise 6 galibiyet ile 1 beraberlik alırken, bu süreçte taraftarı önünde çıktığı 6 maçı da kazanmayı bildi.