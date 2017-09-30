Türkiye, Sırbistan'ı geçemedi
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TÜRKİYE, SIRBİSTAN'I GEÇEMEDİ

Türkiye, Sırbistan'ı geçemedi

2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı final maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu.

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2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı final maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu.

Milli takım, üçüncülük için Pazar günü saat 15.00'te Azerbaycan ile karşılaşacak.

Finalde ise Sırbistan ile Hollanda, saat 18.00'de altın madalya mücadelesi verecek.

2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası

Sırbistan: 3 - Türkiye: 0

Salon: Bakü Ulusal Cimnastik Arena

Hakemler: Pawel Burkiewicz (Polonya), Mario Bernaola (İspanya)

Sırbistan: Stevanovic, Zivkovic, Mihajlovic, Velkovic, Boskovic, Malesevic (Bragojevic)

Türkiye: Naz Aydemir Akyol, Gözde Kırdar Bracceschi, Kübra Akman Çalışkan, Meryem Boz, Güldeniz Önal, Eda Erdem Dündar (Hatice Gizem Örge, Merve Seniye Dalbeler, Polen Uslupehlivan, Neriman Özsoy, Gamze Alikaya, Hande Baladın, Bahar Guidetti Toksoy, Simge Şebnem Aköz)

Setler: 25-17, 25-12, 25-21

Süre: 78 dakika (28, 22, 28)

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