"Kırılma maçı gibi bir oyun oldu"
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"KIRILMA MAÇI GİBİ BİR OYUN OLDU"

"Kırılma maçı gibi bir oyun oldu"

Denizlispor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, ilk 3 puanlarını aldıklarını belirterek, istikrara ihtiyaç duyduklarını söyledi.

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TFF 1. Lig'in 7. haftasında Gazişehir Gaziantep'i sahasında 1-0 mağlup eden Denizlispor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, ilk 3 puanlarını aldıklarını belirterek, istikrara ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erginer, galip geldikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

Erginer, güçlü bir rakiple oynadıklarını ve gol pozisyonu bulmakta zorlandıklarını aktararak, "Denizlispor, camiaya yakışmayan, hak etmediği bir başlangıç yaptı. Geçen seneki takımın durumunu gördükten sonra tabii bu yıl biraz daha önde olacağı düşünülebilir. Bundan sonrası çok farklı olacak. Bizim için çok önemli bir maçtı. Kırılma maçı gibi bir oyun oldu. Ayaklarımız yere basmalı. Çok önemli bir puandı. Bundan sonrasına daha farklı bakmak için birkaç hafta istikrara ihtiyacımız var." dedi.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendireceklerini anlatan Erginer, taraftarlara daha iyi bir Denizlispor izleteceklerini kaydetti.

Gazişehir Gaziantep cephesi

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Hüseyin Kaplar ise Denizlispor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.

İki takımın da kazanmak istediğini, dengeli oynadığını ve pozisyon bulmakta zorlandığını dile getiren Kaplar, şunları kaydetti:

"İlk yarıda Webo ile yakaladığımız pozisyonu gole çevirseydik iş farklı boyutlara gidebilirdi. Bizim asıl sıkıntımız gol pozisyonu bulmak. Şu ana kadar bu golle beraber 5 gol yemişiz. Aslında bu kadar az gol yiyen takımın puanı bu olmamalı. Dolayısıyla hücumda ve gol atmada sıkıntımız var. Maçta pozisyon yokken uzatma anlarında gol yedik. Futbolda bu tür olaylar olabiliyor." diye konuştu.
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