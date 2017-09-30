KAYSERİSPOR DOLU DİZGİN!

Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor, sahasında Bursaspor ile karşı karşıya geldi.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Kayserispor'a 3 puanı getiren golleri 15'inci dakikada Güray, 73'te Kana Biyik ve 87'de Mendes attı.
Bursaspor'un tek golü ise 38'inci dakikada Ekong'dan geldi.
Bu sonuçla Kayserispor puanını 14'e çıkardı. Bursaspor 9 puanda kaldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
15. dakikada Kayserispor 1-0 öne geçti. Sağ kanatta gelişen Kayserispor atağında Deniz Türüç'ün ceza alanına yaptığı ortada top Umut Bulut'u aştı. Pozisyonu takip eden Güray Vural sol direk dibinde yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
19. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında, Badji'nin uzun pasında topla buluşan Umut Bulut'un ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
38. dakikada Bursaspor'da kazanılan köşe vuruşunu Agu kullandı. Agu'nun arka direğe ortasında savunma oyuncularının arasında Ekong'un vuruşunda top filelere gitti: 1-1
Karşılaşmanın ilk devresi 1-1 tamamlandı.
2. Devre
61. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında ön direğe hareketlenen Umut Bulut'un şutunda, top az farkla kale direğinin üzerinden auta çıktı.
73. dakikada Kayserispor'un sağ kanattan kullandığı kornerde topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. Dönen topu Atila Turan sol çaprazdan kale önüne ortaladı. Altıpas içinde kafa vuruşu yapan Kana Bıyık takımını öne geçiren golü kaydetti: 2-1
78. dakikada Kayserispor savunması topu uzun kullandı. Havadan gelen topu Bursasporlu Ekong kafayla uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak arkasına düştü. Seken topu kapan Umut Bulut, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ceza sahası ön çizgisinde bekleyen kaleci Harun Tekin'in üzerinden aşırdı. Üst direğe çarpan top oyun alanına dönerken kaleci Harun meşin yuvarlağı kontrol etti.
87. dakikada Umut Bulut'un pasında sol kanatta çizgi üzerinde topu kontrol eden Mendes rakibini çalımlayarak ceza alanına yöneldi. Mendes'in dar açıdan sert şutunda top kaleci Harun Tekin'in kapattığı köşeden ağlarla buluştu: 3-1
Maç Kayserispor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Süper Lig
- Kayserispor: 3 - Bursaspor: 1
Stat: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Hüseyi·n Göçek, Esat Sancaktar, Erdem Bayık
Kayserispor: Lung, Lopes, Kucher, Kana Bıyık, Atila Turan, Şamil Çinaz (Dk. 62 Boldrin), Güray Vural (Dk. 80 Sapunaru), Mendes, Badji, Deniz Türüç (Dk. 90 1 Bia), Umut Bulut
Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı (Dk.76 Jorquera), Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Agu, Badu, Delarge (Dk. 72 Yusuf Erdoğan), Kembo (Dk. 46 Furkan Soyalp), Stancu, Deniz Yılmaz
Goller: Dk. 15 Güray Vural, Dk. 73 Kana Bıyık, Dk. 87 Mendes (Kayserispor), Dk. 38 Ekong (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 2 Titi, Dk. 64 Aziz Eraltay (Bursaspor), Dk. 86 Mendes (Kayserispor)