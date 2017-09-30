"ZAMANLAMASI MÜTHİŞ BİR GALİBİYET"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, TFF 1. Lig'in 7. haftasında iç sahada 3-2 kazandıkları Grandmedical Manisaspor maçına ilişkin, "Oyunun başından sonuna kadar kazanmayı hak ettik." dedi.

İldiz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 2-3 gündür takımla birlikte olduğunu, yoğun bir tempoyla çalışmaları gerçekleştirdikleri söyledi.

Sezon başından beri maç kazanamayan bir Eskişehirspor olarak sahaya çıktıklarını anlatan İldiz, şöyle konuştu:

"Kısıtlı kadromuzla kazanmak zorunda olduğumuz bir maça çıktık. Müsabaka boyunca üç zorunlu değişiklik yaptık. Bütün bunlara rağmen iyi mücadele ettik. Oyunun başından sonuna kadar kazanmayı hak ettik. Basit hatalar yaptık. Ancak daha farklı skorla kazabilirdik. Eskişehirspor için iyi bir başlagıç oldu. Milli maç arası da bizim için iyi oldu. Zamanlaması müthiş bir galibiyet. Eskişehirspor seyircisi takımını müthiş destekledi. Onlara teşekkür ediyorum. Bugün puan kaybetsek haksızlık olurdu. Çok çalışmamız gerekiyor. Kulüp, takım ve camia zor durumda. Elimizden geldiğince herkesin desteğiyle ayağa kalkacağız."