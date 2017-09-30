"OYNADIĞIMIZ EN KÖTÜ 90 DAKİKAYDI"

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Kayserispor karşısında sezonun en kötü futbolunu oynadıklarını dile getirdi.

İddialı bir takım haline gelmeleri için çok çalışmaları gerektiğini anlatan Fransız teknik adam, şunları kaydetti:

"Sezon başından beri oynadığımız en kötü 90 dakikaydı. Çok çalışmamız gerektiğini biliyorum ama bu karşılaşma bunu tekrardan hissetiren bir maç oldu. Ligin ilk yarısında üst sıralarda kendimize yer bulmanın zor olacağını biliyorduk. Çok eksiğimiz var. Yüksek seviyeyle rekabet edebilmemiz için çok çalışmamız lazım."