"UMUT O GOLÜ NASIL KAÇIRDI İNANAMIYORUM"

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 7. haftasında Bursaspor karşısında net bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Rumen teknik adam, 3-1 kazandıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oynanan futboldan ve alınan skordan son derece memnun olduğunu belirterek "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok büyük bir maç kazandılar. İyi bir takıma karşı oynadık. Galatasaray maçında sonra hiç maç kaybetmedik. Bu maçı kazanamasaydık bize yazık olurdu." dedi.

Oyunun kontrolünün yanı sıra pozisyon üstünlüğünün de kendilerinde olduğu kaydeden Sumudica, "Umut o golü nasıl kaçırdı inanamıyorum. Bazen şans da yanımızda olmalı diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Galatasaray maçından sonra takıma üçlü savunma oynattığı için eleştirildiğini anımsatan Sumudica, "Son 20 dakika üçlü defansa döndük. Galatasaray maçının ardından bayağı bir eleştiri almıştım. Bu maçta üçlü defansa dönünce sonuca gittik." diye konuştu.