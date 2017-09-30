DEMİR GRUP SİVASSPOR 3 - ANTALYASPOR 1

Demir Grup Sivasspor 3 - Antalyaspor 1
Süper Lig 2017-2018 7. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Antalyaspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 3-1 kazandı.
Demir Grup Sivasspor: Sergio Rochet, Mattias Bjarsmyr, Vitali Dyakov, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos, Delvin Ndinga, Hakan Arslan, Sergiy Rybalka (87' Galip Güzel), Arouna Kone, Emre Kılınç (90' Elderson Echiejile), Thievy Bifouma (69' Rıdvan Şimşek)
Teknik Direktör: Samet Aybaba
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Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Johan Djourou, Diego Angelo, Sakıb Aytaç (82' Aydın Karabulut), Ondrej Celustka, Samir Nasri, William Vainqueur, Charles Fernando (59' Jeremy Menez), Samuel Eto'o, Mostapha El Kabir, Maicon Marques (72' Deniz Kadah)
Teknik Direktör: Leonardo De Araujo
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Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Abdulkadir Bitigen
Goller: DK 6: Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), DK 38: Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), DK 42: Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), DK 60: Johan Djourou (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: DK 8: Thievy Bifouma (Demir Grup Sivasspor), DK 23: Maicon Marques (Antalyaspor), DK 39: Diego Angelo (Antalyaspor), DK 43: Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), DK 45: Charles Fernando (Antalyaspor), DK 62: William Vainqueur (Antalyaspor), DK 75: Sakıb Aytaç (Antalyaspor)
Kırmızı Kart: DK 57: Delvin Ndinga (Demir Grup Sivasspor)
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