OSMANLISPOR 3 - KASIMPAŞA 0

Osmanlıspor 3 - Kasımpaşa 0
Süper Lig 2017-2018 7. haftasında Osmanlıspor ile Kasımpaşa Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 3-0 kazandı.
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Tiago Pinto, Numan Çürüksu, Avdija Vrsajevic, Andreas Maxso, Josue (68' Özer Hurmacı), Musa Çağıran, Serdar Gürler (75' Adrien Regattin), Raheem Lawal (83' Tugay Kaçar), Aminu Umar, Sokol Cikalleshi
Teknik Direktör: İrfan Buz
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Kenneth Omeruo, Markus Neumayr (46' John Murillo), Loret Sadiku, David Pavelka, Trezeguet (74' Hasan Bilal), Bernard Mensah, Michael Rangel (46' Samuel Eduok)
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem Hanoğlu, Burak Şeker
Goller: DK 16: Musa Çağıran (Osmanlıspor), DK 45: Sokol Cikalleshi (Osmanlıspor), DK 59: Aminu Umar (Osmanlıspor)
Sarı Kartlar: DK 22: Aminu Umar (Osmanlıspor), DK 67: Bernard Mensah (Kasımpaşa), DK 73: Zydrunas Karcemarskas (Osmanlıspor), DK 78: Loret Sadiku (Kasımpaşa)
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