İŞTE KAYSERİSPOR - BURSASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kayserispor - Bursaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 16:30'da başlayacak Kayserispor - Bursaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 7. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Şamil Çinaz, Güray Vural, Umut Bulut, Deniz Türüç, Ryan Isaac Mendes, Stephane Badjı, Sılvıu Lung, Oleksandr Kucher, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
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Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Chrıstıan Chagas Tarouco, Deniz Yılmaz, Jıres Kembo Ekoko, Aziz Eraltay, Barış Yardımcı, Delarge Dzon, Ndubısı Mıkel Agu, Emmanuel Agyeman Badu, William Paul Ekong
Teknik Direktör:
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Hakem: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Erdem Bayık, Serkan Tokat
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