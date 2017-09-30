İşte Kayserispor - Bursaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE KAYSERİSPOR - BURSASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kayserispor - Bursaspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 7. haftasında Kayserispor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Kayserispor - Bursaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:30'da başlayacak Kayserispor - Bursaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 7. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Şamil Çinaz, Güray Vural, Umut Bulut, Deniz Türüç, Ryan Isaac Mendes, Stephane Badjı, Sılvıu Lung, Oleksandr Kucher, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Chrıstıan Chagas Tarouco, Deniz Yılmaz, Jıres Kembo Ekoko, Aziz Eraltay, Barış Yardımcı, Delarge Dzon, Ndubısı Mıkel Agu, Emmanuel Agyeman Badu, William Paul Ekong

Teknik Direktör:

Hakem: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Erdem Bayık, Serkan Tokat

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