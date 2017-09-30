Denizlispor 1 - Gazişehir Gaziantep FK 0
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DENİZLİSPOR 1 - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 0

Denizlispor 1 - Gazişehir Gaziantep FK 0

TFF 1.Lig 7. haftasında Denizlispor ile Gazişehir Gaziantep FK Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Denizlispor 1-0 kazandı.

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Denizlispor 1 - Gazişehir Gaziantep FK 0

TFF 1.Lig 7. haftasında Denizlispor ile Gazişehir Gaziantep FK Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Denizlispor 1-0 kazandı.

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Ömer Alp Kulga, Kerem Can Akyüz, Taha Can Velioğlu, Burak Altıparmak, Berkan Afşarlı (68' Anıl Taşdemir), Barış Örücü, Hüseyin Atakan Üner (60' Leandro Kappel), Taşkın İlter, Ziya Alkurt, Yasin Ozan (85' Andre Moritz)

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, Sinan Osmanoğlu, Yasin Palaz, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim, Yonathan Del Valle (68' Nathan Kabasele), Murat Ceylan, Muhammet Reis, Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan (85' Cihat Çelik), Pierre Webo (73' Özgürcan Özcan)

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Hakem: Yiğit Arslan, Hüseyin Aylak, Mehmet Emin Tuğral, Zorbay Küçük

Gol: DK 90: Andre Moritz (Denizlispor)

Sarı Kartlar: DK 31: Yasin Ozan (Denizlispor), DK 42: Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep FK), DK 52: Burak Altıparmak (Denizlispor), DK 90: Cihat Çelik (Gazişehir Gaziantep FK)

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