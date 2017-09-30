İSTANBULSPOR 2 - ADANA DEMİRSPOR 2

İstanbulspor 2 - Adana Demirspor 2
TFF 1.Lig 7. haftasında İstanbulspor ile Adana Demirspor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
İstanbulspor: Okan Koçuk, Yalçın Kılınç, Aldin Cajic (82' Şaban Yılmaz Genişyürek), Oğuzhan Berber, Mehmet Zeki Çelik, Onur Ergün, Muhsin Yıldırım, Kubilay Aktaş, Zafer Şensoy, Nemanja Kojic (78' Jean-jacques Bougouhi), Yunus Emre Yalçın (78' Onur Kolay)
Teknik Direktör: Tamer Avcı
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Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Adil Demirbağ, Lalawele Atakora, Yiğit İncedemir (79' Umut Sönmez), Issoumaila Lingane (79' Savaş Yılmaz), Abdulkadir Parmak, Atabey Çiçek, Theodore Mendy (64' Robert Tambe)
Teknik Direktör: Giray Bulak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Kutluhan Bilgiç, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı, Sarperbarış Saka
Goller: DK 43: Nemanja Kojic (İstanbulspor), DK 45: Atabey Çiçek (Adana Demirspor), DK 61: Muhsin Yıldırım (İstanbulspor), DK 81: Robert Tambe (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: DK 13: Zafer Şensoy (İstanbulspor), DK 39: Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), DK 52: Aldin Cajic (İstanbulspor), DK 63: Yiğit İncedemir (Adana Demirspor)