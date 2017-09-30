İŞTE GAZİANTEPSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gaziantepspor - MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler
Bugün 15:30'da başlayacak Gaziantepspor - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 7. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hakan Ceylan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Gaziantepspor: Şenol Can, Serhan Yılmaz, Adnan Karabulut, Hüseyin Polat, Hasan Genç, İlker Günaslan, Muhamed Ildız, Oktay Aydin, Müslüm Talşik, Gökhan Çamur, Yusuf Erdem
Teknik Direktör: Bünyamin Süral
Haberleri İstatistikleri
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Mehmet Sak, Anton Putsıla, Mehmet Umut Nayir, Erdem Özgenç, Sedat Ağçay, Alihan Kubalas, Kenan Özer, Arif Morkaya, İlhan Parlak, Gençer Cansev
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hakan Ceylan, Serkan Gençerler, Orkun Aktaş, Ramazan Keleş
Maç Detayları - Canlı Anlatım