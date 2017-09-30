BANVİT'TE İLK HEDEF CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit Basketbol Kulübü, 4 Ekim Çarşamba günü Ankara'da Fenerbahçe Doğuş'u yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine taşımak istiyor.

Banvit Basketbol Kulübü Sportif Direktörü Turgay Çataloluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon geçen yıla oranla takımda ciddi değişiklikler olduğunu söyledi.

Geçen sezon oldukça başarılı olan takımdan bu sezon da aynı çizgiyi korumasını beklediklerini anlatan Çataloluk, "Ancak yeni bir araya gelen takım olduğumuz da unutulmamalı. Şimdiye kadar oynadığımız hazırlık maçlarında oldukça pozitif bir görüntü verdik. Ancak tabii ki gerçek hayat şimdi başlıyor. Yeni sezona yoğun ve zor bir maç programı ile giriş yapıyoruz." dedi.

Çataloluk, lig öncesinde en ciddi sınavı 4 Ekim Çarşamba günü Ankara'da Fenerbahçe Doğuş ile yapacakları Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında vereceklerini vurgulayarak, "Bu maç için hazırlıklarımız sürüyor. Pazartesi günü Bandırma'da yapacağımız antrenman sonrasında yola çıkacağız." diye konuştu.

"Her türlü donanıma sahipler"

Kulüp tarihinde ilk kez oynayacakları bu final maçı için hem mutlu hem de gururlu olduklarını dile getiren Çataloluk, şunları kaydetti:

"Türkiye ve THY Avrupa Ligi şampiyonu apoletleriyle karşımıza çıkacak olan Fenerbahçe Doğuş'un ne kadar iyi ve yenilmesi zor bir takım olduğunu söylemek gereksiz olur. Saygı duyulacak başarılara imza atıyorlar ve elbette ki atmaya da devam edeceklerdir. Özellikle THY Avrupa Ligi'nde yakalanacak yeni başarılar için sponsor, seyirci, kaliteli organizasyon, bilgi-birikim gibi her türlü donanıma sahipler. Bu yolda şimdiden onlara başarılar diliyorum. Biz de çarşamba günü Banvit Basketbol takımı olarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kulübümüze getirebilmek için sahada elimizden geleni yapacağız. Takımımızdan, geçtiğimiz sezon olduğu gibi pes etmeyen bir anlayışla mücadele etmelerini ve daha birinci maçtan itibaren sahada bu karakteri göstermelerini bekliyoruz.''

Çataloluk, Ankara'da basketbolseverler için seyir zevki yüksek ve güzel bir karşılaşma izletmek istediklerini sözlerine ekledi.