AMERİKA AÇIK'TA İLKLER FİNALİ

Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda dört Birleşik Amerikalı'nın mücadele ettiği yarı finallerden Sloane Stephens ve Madison Keys finale çıktı. İki tenisçi de kariyerlerinin ilk Grand Slam Turnuvası finalinde... Hangisi kazanırsa kazansın, 2002'de Jennifer Capriati'den sonra ilk kez soyadı Williams olmayan bir Birleşik Amerikalı kadın bir Grand Slam zaferi yaşayacak. Zaten 2005'teki Lindsay Davenport'tan beri, bir Grand Slam finali oynayan ve soyadı Williams olmayan bir ABD'li kadın yoktu.

24 yaşındaki Sloane Stephens, kariyerinin ilk Grand Slam yarı finalinde Venus Williams'ı 6-1, 0-6, 7-5 yendi. Dünya sıralamasında 83 numarada bulunan Stephens, seribaşı olmadığı turnuvada üçüncü sette skor 5-4 ve 30-30 iken maçı kaybetmeye sadece iki puan uzaklıktaydı. Ancak sonraki iki puanı alıp servisini kırdırmadı. Ardından da Venus'ün servisini sıfıra karşı kırıp yakaladığı avantajı son oyunda da iyi kullanarak finalist oldu.

6 HAFTA ÖNCE 957 NUMARAYDI

Stephens, Amerika Açık'ta seribaşı olmadan finale çıkan dördüncü kadın... Bunlardan 1997'de Venus Williams ve 2015'te Roberta Vinci finali kaybederken 2009'da Kim Clijsters şampiyon olmuştu. Stephens, 6 hafta önce dünya sıralamasında 957 numaradaydı. Ayağından ameliyat olduğu için 11 ay tenise ara vermek zorunda kalmıştı.

KEYS SADECE 3 OYUN KAYBETTİ

Madison Keys ise CoCo Vandeweghe'yi 6-1, 6-2 ile geçip finale çıktı. Turnuvanın 15 numaralı seribaşı, ilk sette servisinde sadece üç puan verdi. İkinci sette de 4-1 ile iki break avantajı aldıktan sonra tıbbi mola isteyen Keys, tedavi gördükten sonra korta döndü. Sağ bacağındaki bandajın da yavaşlatmadığı Keys, servis kırma puanı şansı bile vermediği maçı ace ile 66 dakikada bitirdi.