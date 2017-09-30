AMPUTE FUTBOLDA HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı, İstanbul'da Pazar günü başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kazanmayı hedefliyor.

Şampiyonanın hazırlıklarını Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren ay-yıldızlı ekiple ilgili Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, ile milli takım teknik direktörü Uğur Özcan ve milli takım kaptanı Osman Çakmak AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Arif Ümit Uztürk, ay-yıldızlı ekibin daha önce katıldığı turnuvalarda derece elde etmesine rağmen şampiyonluk yaşayamadığını belirterek, "12 ülkenin katıldığı turnuvada hedefimiz Avrupa şampiyonu olmak. Şu ana kadar katıldığımız Avrupa ve dünya şampiyonalarında ikinciliklerimiz ve üçüncülüklerimiz var ama şampiyonluğumuz yok. Bu sefer Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz." diye konuştu.

TBESF olarak 2017'yi "şampiyonluklar yılı" ilan ettiklerini aktaran Uztürk, şunları kaydetti:

"2017 yılında tekerlekli sandalye basketbolda büyükler ve gençlerde Avrupa şampiyonluğu, gençlerde dünya ikinciliği elde ettik. Bunun dışında masa tenisi ve okçuluk takımlarımız dünya şampiyonu oldu. Atıcılıkta Ayşegül Pehlivanlar, Dünya Kupası'nda dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Bu başarıların ardından ampute futbol takımımızın da 9 Ekim günü şampiyonluk kupasını kaldıracağına inanıyorum."

Uztürk, İstanbul'daki futbolseverleri Riva'da yapılacak karşılaşmaları izlemeye davet ederek, "Şampiyonluğun en güçlü adayı olmak zaman zaman dezavantaj olabilir ama hiçbir takımı küçümsemeden, işi ciddi düşünerek çıkıp oyunayacağız. Umarım bir aksilik olmaz ve Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğunu kazandırırız. İstanbullu futbolseverleri maçlarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TBESF Başkanı Uztürk, şampiyonanın final maçını Vodafone Park veya Türk Telekom Stadı'nda oynatmayı istediklerini aktararak, "Düşüncemiz var. Final maçını Vodafone Park'ta veya Türk Telekom Stadı'nda oynatmayı düşünüyoruz. Çocuklarımızın arzusu ve gönlümüzden geçen bu. Bunu TFF yetkilileriyle de görüşeceğiz. inşallah çocuklarımızın arzusunu yerine getiririz." şeklinde görüş belirtti.

Özcan: "Şampiyonada favoriyiz"

Milli takım teknik direktörü Uğur Özcan, şampiyonada favori olduklarını belirterek, çalışmaların karşılığını kupayı kaldırarak almak istediklerini söyledi.

Şampiyonaya iyi hazırlandıklarını anlatan Özcan, "TFF, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin kapılarını sonuna kadar açtı. Takımımız durumu ve motivasyonu çok iyi. İnşallah çalışmalarımızın karşılığını 9 Ekim'deki finalde kupayı kaldırarak alırız." değerlendirmesinde bulundu.

Özcan, Türk Milli Takımı'nın önemli başarılar elde ettiğine değinerek, "Şampiyonada favoriyiz. Ampute futbolu, Türkiye'den soruluyor. 2008'deki Avrupa Şampiyonası'nda ikinciliğimiz var. Dünya şampiyonlarında üç kez üçüncü olduk. İki kez Avrupa Kupası'nı kazandık. Önümüzdeki turnuva, Avrupa federasyonu kurulduktan sonra ilk Avrupa Şampiyonası olacak. İnşallah şampiyon olarak bir ilki başarırız." diye konuştu.

Terörle mücadelede mayına basarak sol bacağını kaybeden bir gazi olduğunu dile getiren Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1994 yılında Şırnak'taki Cudi dağında askerlik görevimi yaparken mayına basarak sol bacağımı kaybettim. 2003 yılında ampute futbol ile tanıştım. İyi ki tanışmışım. Futbol sayesinde gitmediğim ve görmediğim yer kalmadı. Dağdaki görevimiz bitmedi. Futbol sahasında devam ediyor. Her şey Türk bayrağı için."

Uğur Özcan, İstanbul'daki organizasyonda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Trabzonspor ve diğer takımların taraftar gruplarını kendilerini desteklemeye davet etti.

Kaptan Çakmak: "Kupayı kazanmak için çaba sarf edeceğiz"

Milli takım kaptanı Osman Çakmak, 12 ülkenin katıldığı şampiyonada kupayı kazanmak için mücadele edeceklerini kaydetti.

Moral ve motivasyon olarak iyi durumda olduklarını vurgulayan Çakmak, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız, TFF ve TBESF'ye ampute futbolunun önünü açtığı için çok teşekkür ediyorum. Ben, terörle mücadelede gazi oldum. Her zaman söylediğimiz bir parola var. Bizde vatan sevdası bitmez. Şu anda çok heyecanlıyız. 12 ülkenin katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda daha önceki başarılarımızın üstüne çıkıp, kupayı kazanmak için çaba sarf edeceğiz. Moral ve motivasyon olarak çok iyi durumdayız."

Askerlik görevini yaparken terörle mücadelede bacağını kaybederek gazi olduğunu dile getiren milli futbolcu, "Bu ülkenin devamı için birimizin şehit, birimizin gazi olması lazım. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Böyle bir mücadele içinde, Avrupa ve dünya arenasında İstiklal Marşımızı dinletmek, tüylerimi diken diken ediyor. Daha önce de futbol oynamışlığım var ama bir gazi olarak milli takımda İstiklal Marşı okunduğunda göz yaşlarımı tutamıyorum. Çok duygulanıyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki sporseverleri kendilerini desteklemeye davet eden kaptan Osman Çakmak, "Moral, motivasyon, birlik ve beraberlik açısından arkadaşlarımızla uyum içindeyiz. Şampiyonluk şansımız yüzde 50 ama güç anlamında yüzde 100 hazır durumdayız. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor ve diğer takım taraftarlarını maçlara bekliyorum. Antalya ve Eskişehir'de milli takım maçlarındaki gibi bize de destek olmalarını istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.