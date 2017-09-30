Dev rekabette 125. randevuda

Beşiktaş ile Trabzonspor, Pazar günü yapacakları maçla 125. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 44 yıllık rekabette, geride kalan 124 karşılaşmanın 52'sini Beşiktaş, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 29 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Rekabetteki son 3 maçı kazanan siyah-beyazlıların 169 golüne, bordo-mavililer 133 golle karşılık verdi.

Ligde de Beşiktaş önde

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında üç farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 88 lig maçında Beşiktaş 35, Trabzonspor 32 galibiyet aldı, 21 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligde Beşiktaş'ın attığı 124 gole, Trabzonspor 95 golle karşılık verdi.

Geçen sezonki maçları Beşiktaş, İstanbul'da 2-1, Trabzon'da da 4-3'lük skorlarla kazandı.

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş, ev sahibi takım sıfatıyla İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu.

İki takım İstanbul'da resmi ve özel 61 kez karşı karşıya geldi, siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 13 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 16 maçta ise eşitliği bozamadı.

İstanbul'da Beşiktaş 97, Trabzonspor ise 43 gol attı.

Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı.

İstanbul'daki lig maçları

Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı.

Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 43 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 12'sini Trabzonspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 67 golüne karşılık, bordo-mavililer 33 gol attı.

Trabzonspor, deplasmanda son 13 maçta 4 kez yenildi

Beşiktaş, Trabzonspor'u, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 13 lig maçında 3'ü son 4 sezonda olmak üzere 4 kez yenebildi.

Bordo-mavililer, deplasmanda son 13 lig maçından 5'inde Beşiktaş'ı yendi, 4'ünde berabere kaldı, 4 kez sahadan puansız ayrıldı.

Farklı skorlar

Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de rakibini 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

Beşiktaş son 11 maçta bir kez yenildi

Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 11 maçta sadece bir kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 11 randevuda siyah-beyazlılar 6, bordo-mavililer bir galibiyet aldı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Taraflar arasında Süper Lig'de yapılan son 11 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

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2011-2012 Beşiktaş-Trabzonspor 1 - 1 (Süper Final)

2012-2013 Beşiktaş-Trabzonspor 1 - 1

Trabzonspor-Beşiktaş 0 - 0

2013-2014 Beşiktaş-Trabzonspor 2 - 0

Trabzonspor-Beşiktaş 1 - 1

2014-2015 Beşiktaş-Trabzonspor 3 - 0 (Konya'da oynandı)

Trabzonspor-Beşiktaş 0 - 2

2015-2016 Beşiktaş-Trabzonspor 1 - 2

Trabzonspor-Beşiktaş 0 - 2

2016-2017 Beşiktaş-Trabzonspor 2 - 1

Trabzonspor-Beşiktaş 3 - 4