A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
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A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU AÇIKLANDI

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın İzlanda ve Finlandiya maçları aday kadrosu açıklandı. Kadroya uzun zaman sonra Göztepe'de oynayan Sabri Sarıoğlu'da dahil edildi. 

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A Milli Takım'ın İzlanda ve Finlandiya maçları aday kadrosu açıklandı. 

Kadroya uzun zaman sonra Göztepe'de oynayan Sabri Sarıoğlu'da dahil edildi. 

İşte aday kadro:

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