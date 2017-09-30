İşte Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE DEMİR GRUP SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 7. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 14:00'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 7. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni 4 Eylül Stadı

Demir Grup Sivasspor: Arouna Kone, Vıtaly Dyakov, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Auremır Evangelısta Dos Santos, Serhıy Rybalka, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Delvin Chanel Ndınga, Sergıo Ramon Rocket Alvarez

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Danon Issouf Johannes Djourou Gbadjere, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Samuel Eto O Fıls, Maıcon Marques Bıtencourt, Samır Nasrı, Mostapha El Kabır, Wıllıam Vaınqueur, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Ferhat Kaplan

Teknik Direktör: Leonardo De Araujo

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Abdulkadir Bitigen

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