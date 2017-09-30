Osmanlıspor - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

OSMANLISPOR - KASIMPAŞA SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Osmanlıspor - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 7. haftasında Osmanlıspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

368 Okunma

Osmanlıspor - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 14:00'da başlayacak Osmanlıspor - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 7. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgür Yankaya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Osmanlı

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Numan Çürüksu, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Adewole Raheem Lawal, Josue Fılıpe Soares Pesqueıra, Musa Çağıran, Amınu Umar, Serdar Gürler, Avdıja Vrsajevıc, Andreas Beyer Maxso, Sokol Cikallleshi

Teknik Direktör: İrfan Buz

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Kenneth Josıah Omeruo, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Mıchael Jhon Ander Rangel Valencıa, Olıvıer Veıgneau, Bernard Mensah, Markus Martin Neumayr, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Hakem: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem Hanoğlu, Burak Şeker

﻿

Osmanlıspor 3 - Kasımpaşa 0
Osmanlıspor, Kasımpaşa maçına hazır
Futbolda haftanın programı
Gençler Bu Hakemle Yenilmiyor!
'Futbol Masası' ekibi: "Hırs ve azmin başarısı"
Osmanlıspor, taktik çalıştı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿