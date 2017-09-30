OSMANLISPOR - KASIMPAŞA SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Osmanlıspor - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 14:00'da başlayacak Osmanlıspor - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 7. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgür Yankaya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Osmanlı
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Numan Çürüksu, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Adewole Raheem Lawal, Josue Fılıpe Soares Pesqueıra, Musa Çağıran, Amınu Umar, Serdar Gürler, Avdıja Vrsajevıc, Andreas Beyer Maxso, Sokol Cikallleshi
Teknik Direktör: İrfan Buz
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Kenneth Josıah Omeruo, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Mıchael Jhon Ander Rangel Valencıa, Olıvıer Veıgneau, Bernard Mensah, Markus Martin Neumayr, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Hakem: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem Hanoğlu, Burak Şeker
Maç Detayları - Canlı Anlatım