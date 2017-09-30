İSTANBULSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

İstanbulspor - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 7. haftasında İstanbulspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Oğuzhan Berber, Kubilay Aktaş, Muhsin Yıldırım, Mehmet Zeki Çelik, Yunus Emre Yalçın, Nemanja Kojıc, Zafer Şensoy
Teknik Direktör: Tamer Avcı
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Adana Demirspor: Yiğit İncedemir, Yiğitcan Erdoğan, Lalawele Atakora, Issoumaıla Lıngane, Abdulkadir Parmak, Adil Demirbağ, İsmail Şahmalı, Erhan Kartal, Theodore Bernard Mendy, Sezer Özmen, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Giray Bulak
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Hakem: Kutluhan Bilgiç, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı, Sarperbarış Saka
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