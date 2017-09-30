İŞTE DENİZLİSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Denizlispor - Gazişehir Gaziantep FK maçında ilk 11'ler
Bugün 13:00'da başlayacak Denizlispor - Gazişehir Gaziantep FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 7. Haftasında Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yiğit Arslan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Denizli Atatürk
Denizlispor: Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Yasin Ozan, Hüseyin Atakan Üner, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Kerem Can Akyüz, Berkan Afşarlı, Asil Kaan Güler, Bariş Örücü
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
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Gazişehir Gaziantep FK: Pıerre Achılle Webo Kouamo, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Muhammet Reis, Yasin Palaz, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Özgür Özkaya, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yiğit Arslan, Hüseyin Aylak, Mehmet Emin Tuğral, Zorbay Küçük
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