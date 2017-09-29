AKHİSAR BEL. 1 - FENERBAHÇE 0

Akhisar Bel. 1 - Fenerbahçe 0
Süper Lig 2017-2018 7. haftasında Akhisar Bel. ile Fenerbahçe Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Akhisar Bel. 1-0 kazandı.
Akhisar Bel.: Milan Lukac, Abdoul Sissoko, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Serginho Mineiro (90' Aykut Çeviker), Daniel Larsson (75' Kadir Keleş), Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Ömer Bayram, Paulo Henrique (46' Onur Ayık)
Teknik Direktör: Okan Buruk
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Fenerbahçe: Carlos Kameni, Martin Skrtel, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Mathieu Valbuena (66' Alper Potuk), Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Ozan Tufan (66' Roberto Soldado), Giuliano, Vincent Janssen (73' Aatif Chahechouhe)
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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Hakem: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz, Serkan Çınar
Gol: DK 60: Onur Ayık (Akhisar Bel.)
Sarı Kartlar: DK 11: Vincent Janssen (Fenerbahçe), DK 21: Caner Osmanpaşa (Akhisar Bel.), DK 53: Abdoul Sissoko (Akhisar Bel.), DK 55: Martin Skrtel (Fenerbahçe), DK 57: Ozan Tufan (Fenerbahçe), DK 88: Mustafa Yumlu (Akhisar Bel.), DK 89: Roberto Soldado (Fenerbahçe)
Kırmızı Kartlar: DK 82: Alper Potuk (Fenerbahçe), DK 86: Martin Skrtel (Fenerbahçe)
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