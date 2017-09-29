53. CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU'NA DOĞRU

Türkiye'nin dünya çapındaki en prestijli spor organizasyonları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2017) 53'üncüsü, ilk kez "World Tour" kategorisinde koşulacak.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye Bisiklet Federasyonunun 1963 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlediği ve Türkiye'nin dünya çapındaki en prestijli spor organizasyonları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 53'üncüsü, 10-15 Ekim tarihlerinde, ilk kez "World Tour" kategorisinde gerçekleştirilecek.

Kalite ve organizasyon olarak kendisini tüm dünyaya kanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2017'den itibaren Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) bisiklet sporunun en üst düzey kategorisi olan "World Tour" (PRO) kapsamına yükseltildi.

Uluslararası takvimin "tek kıtalararası bisiklet yarışı" olan tur, son dönemde olduğu gibi bu sene de dünyaca ünlü sporcular ve takımların üst düzey mücadelesine sahne olacak.

World Tour kapsamına girmesiyle birçok pro takım ve ünlü bisikletçi de bu yıl etaplarda pedal basacak.

Ülke tanıtımı açısından büyük bir öneme sahip organizasyon, naklen ve banttan yayınlarla 120'den fazla ülkede izlenebilecek. Her geçen yıl daha fazla izleyici kitlesini hedefleyen "Tour of Turkey", yine Eurosport ve benzeri kanallar üzerinden bir hafta boyunca tüm dünyaya ulaşacak.

Geçen yıl İstanbul'dan başlayıp 8 etap sonunda İzmir'de sona eren Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl rotasını değiştirecek.

Toplam bin 22 kilometrelik 6 etaplı olarak koşulacak tur, 10 Ekim'de Alanya'da başlayacak ve 15 Ekim'de İstanbul etabı ile sona erecek.

Dünya Turu takviminde 3 yıl boyunca yer alacak TUR 2017'nin etapları ise şöyle:

1. etap: Alanya-Kemer

2. etap: Kumluca-Elmalı (Göğübeli)

3. etap: Fethiye-Marmaris

4. etap: Marmaris-Kuşadası

5. etap: Kuşadası-İzmir

6. etap: İstanbul-İstanbul