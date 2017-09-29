VAKIFBANK'TAN ALTYAPIYA YATIRIM

VakıfBank Spor Kulübü, altyapıya yeni yatırımlar yapacağını açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ankara'ya altyapı şubesi ve voleybol okulu, İzmir'e ise üç yeni voleybol okulu açılacağı bildirildi.

Ankara'daki altyapı şubesinin, 2003-2010 doğumlulara eğitim vereceği, minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde mücadele edeceği belirtildi.

Sarı-siyahlıların başkentteki voleybol okulunda ise 1 Ekim Pazar gününden itibaren 2003-2010 yıllarında doğan kız çocuklarının hafta sonları eğitim alabileceği kaydedildi.

İzmir'de de Işıkkent Kulübü ile yapılan iş birliği sonucu, Güzelbahçe, Konak ve Bornova'da altyapı hizmetlerinin faaliyete geçeceği aktarıldı.

Son CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonu sarı-siyahlıların altyapısında, İtalyan antrenör Giuseppe Bosetti ile aynı zamanda yardımcılığını da yapan eşi Franca Bardelli'nin görev alacağı ifade edildi.

VakıfBank'ın altyapısı, geçen sezon küçükler ve gençler kategorilerinde Türkiye şampiyonu olmuştu.