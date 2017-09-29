KÜLTÜR MOZAİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMELİYİZ!

Bakan Bak, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir Belediyesince Ahi Külliyesi alanında düzenlenen fuarın açılışında, Ahi Evran'ın esnafa, ekonomiye güzel örnekler ve dersler verdiğini söyledi.



En önemli dostların kitaplar olduğunu ifade eden Bak, "Çok okumamız ve düşünmemiz sonra da uygulamamız lazım. Kitap okuma alışkanlığımızı artırmamız gerek. Kültür çok önemli. Kültür mozaiğimizi güçlendirmeliyiz. Bilimde, sanatta, kültürde, sporda başarılı olmamız lazım." diye konuştu.



Konuşmasının ardından Bakan Bak, Vali Necati Şentürk, AK Parti Kırşehir milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, kurdele keserek kitap fuarının açılışını yaptı.



Açılışın ardından Bakan Bak ve beraberindekiler stantları gezerek, öğrencilere kitap hediye etti.



Daha sonra gençlik merkezini ziyaret eden Bakan Bak'ı, 40 davul ve 40 zurnadan oluşan Abdal Ateşi Grubu karşıladı.



Bak, burada sporcularla sohbet etti.