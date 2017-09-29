BOLUSPOR 1 - ALTINORDU 2

Boluspor 1 - Altınordu 2
TFF 1.Lig 7. haftasında Boluspor ile Altınordu Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 2-1 kazandı.
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Göksu Alhas (75' Mitchell Te Vrede), Renato Arapi, Pedro Franco, Caner Cavlun, İrfan Başaran, Melih Okutan, Burak Asan (37' Yusuf Emre Gültekin), Rydell Poepon, Chukwuma Akabueze, Mustafa Durak (38' İshak Çakmak)
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Haberleri İstatistikleri
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Recep Yemişci, Mehmet Murat Uçar (76' Erdoğan Yeşilyurt), Deniz Vural, Serkan Göksu (90' Alican Özfesli), Kerim Avcı (90' Yusuf Yalçın Arslan), Barış Alıcı, Mirkan Aydın
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Önder Yılmaz, Oktay Önge, İlker Yasin Avcı
Goller: DK 13: Mirkan Aydın (Altınordu), DK 56: Melih Okutan (Boluspor), DK 71: Kerim Avcı (Altınordu)
Sarı Kartlar: DK 20: Rydell Poepon (Boluspor), DK 41: Melih Okutan (Boluspor), DK 64: Mehmet Murat Uçar (Altınordu), DK 82: Uğur Arslan Kuru (Altınordu), DK 85: Kerim Alıcı (Altınordu), DK 88: Renato Arapi (Boluspor)