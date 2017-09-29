Boluspor 1 - Altınordu 2
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BOLUSPOR 1 - ALTINORDU 2

Boluspor 1 - Altınordu 2

TFF 1.Lig 7. haftasında Boluspor ile Altınordu Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Altınordu 2-1 kazandı.

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Boluspor 1 - Altınordu 2

TFF 1.Lig 7. haftasında Boluspor ile Altınordu Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 2-1 kazandı.

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Göksu Alhas (75' Mitchell Te Vrede), Renato Arapi, Pedro Franco, Caner Cavlun, İrfan Başaran, Melih Okutan, Burak Asan (37' Yusuf Emre Gültekin), Rydell Poepon, Chukwuma Akabueze, Mustafa Durak (38' İshak Çakmak)

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Recep Yemişci, Mehmet Murat Uçar (76' Erdoğan Yeşilyurt), Deniz Vural, Serkan Göksu (90' Alican Özfesli), Kerim Avcı (90' Yusuf Yalçın Arslan), Barış Alıcı, Mirkan Aydın

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Önder Yılmaz, Oktay Önge, İlker Yasin Avcı

Goller: DK 13: Mirkan Aydın (Altınordu), DK 56: Melih Okutan (Boluspor), DK 71: Kerim Avcı (Altınordu)

Sarı Kartlar: DK 20: Rydell Poepon (Boluspor), DK 41: Melih Okutan (Boluspor), DK 64: Mehmet Murat Uçar (Altınordu), DK 82: Uğur Arslan Kuru (Altınordu), DK 85: Kerim Alıcı (Altınordu), DK 88: Renato Arapi (Boluspor)

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