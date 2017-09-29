"12 DEV ADAM"A YENİ SPONSOR

Şampuan markası Head&Shoulders, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın "öz güven" sponsoru oldu.

Head&Shoulders'tan yapılan açıklamada, üç yıldır Türk basketboluna "Kazanmak kafada başlar" sloganıyla destek verildiği belirtilerek, "Sponsorluk kapsamında Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Head&Shoulders, basketbola ve sporcuya verdiği öz güven desteğini Türkiye genelinde yürüteceği 'öz güven turu' ile zirveye taşıyacak. Basketbolseverler büyük bir öz güven sergileyerek 3'e 3 maçlarla sahalara çıkacak." denildi.

Sponsorlukla ilgili değerlendirmede bulunan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "TBF olarak P&G gibi global bir şirketin, dünyada lider markalarından biri olan Head&Shoulders markası ile desteğini yanımızda hissetmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Türk basketbolunun gelişimine destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza minnettarız." ifadelerini kullandı.