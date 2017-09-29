AKHİSAR BEL. - FENERBAHÇE SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Akhisar Bel. - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Akhisar Bel. - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 7. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Manisa 19 Mayıs
Akhisar Bel.: Mılan Lukac, Soner Aydoğdu, Paulo Henrıque Carneıro Fılho, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Ömer Bayram, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Olcan Adın, Danıel Alexander Larsson, Sergıo Antonıo Borges Junıor, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör: Okan Buruk
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Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Idrıs Carlos Kameni, Gıulıano Vıctor De Paulo, Vıncent Petrus Anna Sebastıaan Janssen, Mathieu Valbuena, Roman Neustaedter, Martın Skrtel
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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Hakem: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz, Serkan Çınar
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