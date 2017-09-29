Arkas Spor, Maliye Piyango deplasmanında
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ARKAS SPOR, MALİYE PİYANGO DEPLASMANINDA

Arkas Spor, Maliye Piyango deplasmanında

Voleybol Efeler Ligi’nde 1 Ekim Pazar günü deplasmanda Maliye Piyango ile karşılaşacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, ligde puan kaybı yaşamak istemediklerini belirtti.

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Voleybol Efeler Ligi’nde 1 Ekim Pazar günü deplasmanda Maliye Piyango ile karşılaşacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, ligde puan kaybı yaşamak istemediklerini belirtti.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ilk hafta Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek lider başladıkları ligde bu hafta deplasmanda Maliye Piyango ile karşılaşacaklarını kaydetti.

Lige moralli başladıklarını bildiren Özden, "Ligde kayıp yaşamadan yolumuza devam etmek istiyoruz. Ankara’da ligin güçlü ekiplerinden biri olan Maliye Piyango önünde üst üste 2. galibiyetimizi almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Arkas Spor ile Maliye Piyango arasında 1 Ekim Pazar günü Başkent Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

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