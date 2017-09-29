TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ'NDE HEYECAN BAŞLIYOR

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) 2017-2018 sezonu Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Sezon sonunda iki takımın Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği ligde yarın 8 karşılaşma oynanacak. Sezonun açılış maçında Bahçeşir Koleji ile Düzce Belediyespor saat 14.00'te Caferağa Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Statü

Play-off sisteminde değişikliğe gidilen ligde normal sezonu lider bitiren takım doğrudan Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak. Bu takımı takip eden diğer 8 takım ise play-off mücadelesi verecek.

İkinci ile dokuzuncu, üçüncü ile sekizinci, dördüncü ile yedinci ve beşinci ile altıncının karşılaşacağı çeyrek finalde müsabakalar kazanılmış 2 maç üzerinden oynanacak. Bu turu geçecek 4 ekip, yarı finalde kazanılmış 3 müsabaka üzerinden mücadele edecek. Final etabında ise 3 galibiyeti alacak takım adını Basketbol Süper Ligi'ne yazdıracak.

Normal sezonu son 2 sırada tamamlayacak ekipler lige veda edecek.

İlk hafta programı

30 Eylül Cumartesi:

14.00 Bahçeşehir Koleji-Düzce Belediyespor (Caferağa)

15.00 Bakırköy Basket-Ankara DSİ (Ahmet Cömert)

16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-İstanbulspor Beylikdüzü (Ankara)

16.00 Türk Telekom-Bandırma Kırmızı (TOBB ETÜ)

16.00 Karesispor-OGM Ormanspor (Kurtdereli)

18.00 Akhisar Belediyespor-Yalova Group Belediyespor (Akhisar Belediyesi)

19.00 Bursaspor Durmazlar-Petkim (Bursa Atatürk)

19.30 Antalyaspor-Afyon Belediyespor (Antalya)

1 Ekim Pazar:

16.00 Selçuk Belediyespor-Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent (Selçuk Belediyesi)