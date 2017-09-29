Osmanlıspor, Kasımpaşa maçına hazır
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OSMANLISPOR, KASIMPAŞA MAÇINA HAZIR

Osmanlıspor, Kasımpaşa maçına hazır

Süper Lig’in 7. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

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Süper Lig’in 7. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Başkent ekibi
bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

 

Yarın (Cumartesi) sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Başkent ekibi, Batıkent Tesisleri’nde yaptığı antrenmanda tam kadro yer aldı. Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Topla ısınma hareketleriyle başlayan antrenmana 5’e 2 top kapma oyunuyla devam edildi. Saha kenarında
sprint çalışması yapan Mor-Sarılı ekip, yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çalışmayla antrenmanı sonlandırdı. Antrenman bitiminde ise 26 yaşına giren golcü oyuncu Souleymane Doukara’nın doğum günü kutlandı. Saha içerisine getirilen doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Senegalli oyuncu, Teknik Direktör İrfan Buz’un elinden pastasından yedi. Tecrübeli oyuncu daha sonra takım
arkadaşlarının kutlamalarını kabul etti. Yarın (Cumartesi) Osmanlı Stadı’nda saat 14:00’da Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Başkent
ekibinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

 

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