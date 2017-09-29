OSMANLISPOR, KASIMPAŞA MAÇINA HAZIR

Süper Lig’in 7. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Başkent ekibi

bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Yarın (Cumartesi) sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Başkent ekibi, Batıkent Tesisleri’nde yaptığı antrenmanda tam kadro yer aldı. Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Topla ısınma hareketleriyle başlayan antrenmana 5’e 2 top kapma oyunuyla devam edildi. Saha kenarında

sprint çalışması yapan Mor-Sarılı ekip, yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çalışmayla antrenmanı sonlandırdı. Antrenman bitiminde ise 26 yaşına giren golcü oyuncu Souleymane Doukara’nın doğum günü kutlandı. Saha içerisine getirilen doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Senegalli oyuncu, Teknik Direktör İrfan Buz’un elinden pastasından yedi. Tecrübeli oyuncu daha sonra takım

arkadaşlarının kutlamalarını kabul etti. Yarın (Cumartesi) Osmanlı Stadı’nda saat 14:00’da Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Başkent

ekibinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.