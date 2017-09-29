ESKİŞEHİRSPOR'DA TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un başkanı Sinan Özeçoğlu, Cumartesi günü sahalarında yapacakları Grandmedical Manisaspor maçında taraftarın tribünleri doldurarak, takıma destek vermesini istedi.

Özeçoğlu, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ligin 7. haftasında yarın oynayacakları Grandmedical Manisaspor maçının takım, teknik direktör Yücel İldiz ve ekibi için yeni bir başlangıç olacağını kaydetti.

Söz konusu maçla çıkışa geçeceklerine canı gönülden inandıklarını belirten Özeçoğlu, "Bilindiği üzere kulübümüz maddi imkansızlıklar ve puan silme cezalarının da içinde olduğu zor bir süreçten geçmektedir. Bu süreci, takımımıza her zaman destek veren büyük taraftarımızla atlatacağımıza inanıyoruz. Büyük taraftarımızı yarın tribünleri doldurarak, takımımıza destek vermeye ve bu zor günlerimizde kulübümüze sahip çıkmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.