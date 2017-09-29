Mesut Özil kadroda yok
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MESUT ÖZİL KADRODA YOK

Mesut Özil kadroda yok

Almanya Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kuzey İrlanda ve Azerbaycan ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

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Almanya Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kuzey İrlanda ve Azerbaycan ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, Manuel Neuer, Mario Gomez, Sami Khedira ve Jonas Hektor'a sakatlıkları devam etmesi nedeniyle kadroda yer verilmedi.

Almanya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 Ekim'de deplasmanda Kuzey İrlanda ve 8 Ekim'de Azerbaycan ile evinde karşılaşacak Almanya'nın 23 kişilik aday kadrosu, teknik direktör Joachim Löw tarafından belirlendi.

Löw, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, Manuel Neuer, Mario Gomez, Sami Khedira ve Jonas Hektor'a sakatlıkları devam etmesi nedeniyle kadroda yer vermedi.

2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Almanya'nın milli formasını giyen Türk asıllı Kerem Demirbay'ı kadroya almayan Löw, Liverpool'da forma giyen diğer Türk asıllı oyuncu Emre Can'ı ise kadroya dahil etti.

Kadro seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alman teknik adam, Özil ve Khedira'nın milli maçların oynandığı süre zarfında iyileşeceğine inandığını belirterek, "Onlar için şu an iyileşmek daha önemli. Bizim için önemli olansa futbolcuların gelecek yıl formda olmaları." ifadelerini kullandı.

Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)

Defans: Jerome Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Niklas Süle (Bayern Münih), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Shkodran Mustafi (Arsenal), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin), Antonio Rüdiger (Chelsea)

Orta Saha: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Emre Can (Liverpool), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (Schalke 04), Toni Kroos (Real Madrid), Sebastian Rudy (Bayern Münih), Leroy Sane (Manchester City), Amin Younes (Ajax)

Forvet: Thomas Müller (Bayern Münih), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach), Sandro Wagner (Hoffenheim), Timo Werner (Leipzig)

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