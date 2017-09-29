GALATASARAY'DA 3 PUAN HESAPLARI

Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü Kardemir Karabükspor'u konuk edecek lider Galatasaray, bu müsabakadan kayıpsız ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak Galatasaray-Kardemir Karabükspor mücadelesini, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Geride kalan 6 haftada 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak en yakın rakiplerinin 3 puan önünde 16 puanla namağlup lider durumda bulunan sarı-kırmızılı takım, bu istikrarlı performansını Kardemir Karabükspor önünde de devam ettirmeye çalışacak.

Teknik direktör Erkan Sözeri'nin istifasının ardından altyapı antrenörü Levent Açıkgöz yönetiminde maça çıkacak Kardemir Karabükspor, ligin ilk 6 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 5 puan topladı.

Tolga Ciğerci dinlendirilecek

Bu sezonki performansıyla sarı-kırmızılı futbol takımının en dikkati çeken isimlerinden olan Tolga Ciğerci, ağrıları nedeniyle sağlık ekibinin dinlendirilmesi yönündeki karararının ardından yarın Kardemir Karabükspor önünde forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın ligde çıktığı 6 maça da ilk 11'de başlayan ve attığı 5 golle Bafetimbi Gomis'in ardından takımının en golcü ikinci ismi durumunda bulunan Tolga Ciğerci, kulüp doktoru Yener İnce'nin 2-3 hafta dinlendirilmesi gerektiğini açıklaması sonrası ilk kez bir müsabakayı kaçıracak.

Ligde 10 maçtır kaybetmiyor

Sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı son 10 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Ligdeki son mağlubiyetini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında 3-1'lik skorla alan Galatasaray, ardından bu kulvarda çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlikle rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.

Geride kalan sezonun son 4 maçını da kazanan Galatasaray, bu sezonki 6 karşılaşmada ise 5 galibiyet ile 1 beraberlik aldı.

Serdar Aziz, ceza sınırında

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Serdar Aziz, Kardemir Karabükspor karşılaşması öncesi sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Ligde oynanan Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarında sarı kart gören Serdar Aziz, Kardemir Karabükspor karşısında da sarı kart daha alması durumunda cezalı duruma düşerek, ligin 8. haftasındaki Atiker Konyaspor müsabakasında forma giyme şansını kaçıracak.