AMATÖR LİG TAKIMINA BREZİLYALI İKİ FORVET

TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor ve Adana Demirspor formaları giyen Brezilyalı futbolcu Waldison de Souza ile vatandaşı Guilherme de Carvalho, Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarından Hekimoğlu Doğanspor'a transfer oldu.

Türkiye'de 2015-2017 yıllarında Giresunspor ve Adana Demirspor'da futbol oynayan 33 yaşındaki Waldison, yaptığı açıklamada, mental olarak profesyonel düşündüğü için amatör takımda bulunduğunu, tek sorunun ise ilk kez suni çimde oynamak olduğunu söyledi.

Trabzon'da bulunmaktan mutlu olduğunu ifade eden Waldison, "İnşallah iyi bir sezon geçirip, Hekimoğlu Doğanspor'u 3. Lig'e çıkarırız. Herkes aynı düşüncede takımı yükseltmek için mücadele edeceğiz." dedi.

Türkiye'de 3 yıl futbol oynadığını için uyum sorunu çekmeyeceğini belirten Brezilyalı santrafor, "Benim için tek sorun ilk kez suni çim sahada oynayacak olmam. Daha önce Trabzon'a Giresunspor-1461 Trabzon maçı için gelmiştim. 1-1 biten maçta takımımın golünü ben atmıştım. Küçük şehirlerden hoşlanıyorum. Ailemi de en kısa zamanda Trabzon'a getireceğim." diye konuştu.

- "Geleceğe dair bir planım yok sadece şu anı düşünüyorum"

Hekimoğlu Doğanspor'a transfer olan 26 yaşındaki diğer Brezilyalı futbolcu Guilherme ise amatör takımda futbol oynamamın çok farklı bir tecrübe olacağını kaydetti.

İlk kez Türkiye'ye geldiğini belirten Guilherme, "İyi bir sezon geçirceğime inanıyorum. Trabzon çok iyi bir şehir. Waldison ile yapacağımız rekabet önemli değil. Önemli olan takımın başarısı." ifadelerini kullandı.

- "İki Brezilyalı oyuncunun transferi yaklaşık 40 gün sürdü"

Hekimoğlu Doğanspor Kulübü Başkanı Semih Hekimoğlu da hedeflerinin 3. Lig olduğunu ve bunun için de bu iki oyuncuyu transfer ettiklerini aktardı.

Brezilyalı oyuncuların transferleri için 40 gün uğraştıklarını anlatan Hekimoğlu, "Son bir haftadır idmanlara çıkıyorlar. BAL'a geldikleri için oyuncular kariyerinin bittiğini düşünebiliyor. O nedenle biraz uğraştık. Özellikle Waldison için ikna turları uzun sürdü. Futbolcu burada olduğuna göre demek ki başarılı olmuşuz." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer futbolcu Guilherme'nin, Wladison'a göre daha genç bir futbolcu olduğunu anımsatan Hekimoğlu, "Yaklaşık 1,5 yıldır arkadaşlarıma izlettirdiğim ve yakından takip ettiğim bir oyuncuydu. Brezilya A ve B liglerinde, Umman'da, Katarda futbol oynadı. 1991 doğumlu bir oyuncunun hedefi önce Hekimoğlu Doğanspor'u şampiyon yapıp TFF 1. Lig'de forma giymek." şeklinde konuştu.

Hekimoğlu Doğanspor'un teknik sorumlusu Fethi Türkoğlu ise Brezilyalı yeni transferlerin takıma büyük katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.