City'nin yıldızı kaza geçirdi!
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CİTY'NİN YILDIZI KAZA GEÇİRDİ!

City'nin yıldızı kaza geçirdi!

Premier Lig takımlarından Manchester City’nin yıldız futbolcusu Sergio Aguero, Hollanda’da trafik kazası geçirdi.

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Premier Lig takımlarından Manchester City’nin yıldız futbolcusu Sergio Aguero, Hollanda’da trafik kazası geçirdi.

29 yaşındaki futbolcu Aguero, Kolombiyalı şarkıcı Maluma tarafından düzenlenen konsere katılmak için Hollanda’nın Amsterdam kentine gitti.

Agüero konser sonrasında havaalanına giden bir taksiye bindi ancak aracın kontrolünü kaybeden sürücü yol kenarındaki direğe çarparak durabildi.

Yıldız futbolcunun hayati tehlikesi olmadığı ancak kaburgasındaki kırıklar nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.

Agüero’nun takside kemerini bağladığı için daha ciddi bir yaralanmadan kurtulduğu ifade edildi.

Öte yandan Agüero’nun eski kulübü Independiente, Twitter’dan yaptığı paylaşımla yıldız oyuncuya geçmiş olsun mesajı yayınladı.

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