YENİMAHALLE'NİN ŞAMPİYON KULACI YAŞAR'I ZİYARET ETTİ

Yenimahalle’nin şampiyon kulacı Yaşar’ı ziyaret etti

4 yaşındayken Yenimahalle Belediyesi’nin açmış olduğu yüzme kurslarında kulaç atmayı öğrenen Merve Tuncel 8 yıllık çalışmasının meyvelerini topluyor.

Yenimahalle Belediyesi’nin havuzlarında 4 yaşından bu yana disiplinle, azimle çalışan 12 yaşındaki Tuncel, 28-30 Temmuz tarihleri arasında 600 sporcunun katılımıyla Bursa’da yapılan 11-12 yaş “Ulusal Gelişim Projesi” Türkiye Finali’nde 100-200 m Kelebek dalında Türkiye birincisi oldu.

Tuncel, şampiyonluk sevincini paylaşmak için Babası Sulhi Tuncel, Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Kıvanç Hürdoğan ve başarısında en büyük paya sahip olan Antrenörü Yiğit Yüregir ile birlikte Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

Beni Yenimahalle Belediyesi keşfetti

Boynunda gururla taşıdığı madalyalarını Yaşar’a gösteren şampiyon kulaç “Henüz 4 yaşındayken çok iyi bir yüzücü olacağımı keşfettiler ve benimle ilgilendiler. Bu günlere geldiysem Yenimahalle Belediyesi’nin sayesinde oldu. Başta Fethi Başkan olmak üzere, üzerimizde emeği olan herkese minnettarım” dedi.

Tuncel’i tebrik eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da “Biz gençlerimize fırsat veriyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. İlçemizin dört bir yanını spor tesisleriyle donattık. Bir taraftan da yapıyoruz. Yaptıklarımızın karşılığını da böyle almaktan onur ve gurur duyuyorum. Başarıları daim olsun” dedi.

Başarılı sporcu ile hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Yaşar, genç sporcuya bir de Carbon mayo hediye etti.