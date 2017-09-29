Halkbank Afyon yolcusu
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HALKBANK AFYON YOLCUSU

Halkbank Afyon yolcusu

Efeler Voleybol Ligi’ne hafta sonunda oynanacak ikinci hafta karşılaşmaları ile devam edilecek.

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Efeler Voleybol Ligi’ne hafta sonunda oynanacak ikinci hafta karşılaşmaları ile devam edilecek. Halkbank, 1 Ekim Pazar günü saat 15:00’te oynanacak müsabaka için yarın (30 Eylül, Cumartesi) günü Afyon’a hareket edecek. 

Karşılaşmanın hazırlıklarını Ankara’da sürdüren başkentliler, bu kapsamda bir de dostluk maçı oynadı. İran Ligi’nin en iddialı takımlarından Paykan’la oynanan karşılaşma, 3-2 konuk ekip lehine sonuçlandı. Halkbank Başantrenörü Slobodan Kovac’ın son iki sette genç oyunculara forma şansı verdiği 1,5 saatlik mücadelenin setleri 14-25, 25-15, 23-25, ve 12-15 sona erdi.

Selim Sırrı Tarcan Spor Salonunda oynanan maçta Halkank adına Burutay Subaşı 19, Nemanja Petric 15, Faik Samed Güneş ve Lucas Loh 12 sayı kaydettiler.

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