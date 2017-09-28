MKE İLE ANKARAGÜCÜ ARASINDA YENİ ANLAŞMA

Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu ile TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü arasında 700 bin lira değerinde yeni sponsorluk anlaşması imzalandı.

Kulübün Beştepe Tesisleri'nde gerçekleşen törene, MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, kurum ve kulüp yetkilileri katıldı.

Taşkın, törende yaptığı konuşmada, kendilerini evlerinde hissettiklerini söyledi.

Kurum ile kulüp arasında geçmişi uzun yıllara dayanan bağlar bulunduğunu vurgulayan Taşkın, MKE Ankaragücü'nü bugünlere getiren yönetici ve sporculara teşekkür etti.

MKE Ankaragücü'nün geçen yıl güzel bir başarıya imza atarak TFF 1. Lig'e çıktığını belirten Taşkın, kulübün yeni ligde bir adaptasyon süreci yaşadığını ve son haftalarla istikrarı yakaladığını dile getirdi. Taşkın, MKE Ankaragücü'nün daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını kaydetti.

MKE'nin Tandoğan Tesisleri'nin hiçbir karşılık beklenmeden kulübün emrine verildiğini kaydeden Taşkın, "Geçen yıl MKE'nin bilançosundaki kar rakamının neredeyse tamamını buraya aktarmış olduk. Bu katkıyı yaparken kurum olarak bizim de sıkıntılarımız var. Bu sıkıntılar arasında ekmeğimizi bölüşelim dedik, ekmeğimizi başkanımıza uzattık. Önemli olan bu birliktelik ve yardımlaşma. Umarım biz daha iyi oluruz, daha fazla dastekte bulunuruz." diye konuştu.

"Bu kulüp Makina Kimya'nın kendisi"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ise başkent ekibinin 1910'da kurulduğunu hatırlatarak, "Kurucuları da cepheye top mermisi üreten işçiler. Dolayısıyla bu kulüp Makina Kimya'nın kendisi." dedi.

Yiğiner, MKE Ankaragücü'ne en büyük desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük. Her türlü desteği bizlere vereceğini söyledi ve meyvelerini de aldık. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın'a teşekkür ediyorum. Bu desteklerinin artarak devam etmesini temenni ediyorum. İnşallah, bundan sonraki süreçte daha ciddi anlamda destekler gelir. Zaten Genel Müdürümüz de bunu ifade etti. 'Geçmişte olan borcumuzu ödemiş olduk.' dedi. Bu sponsorluk anlaşmasının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Azını çok sayacağız. Bu, İmalat-ı Harbiye ruhundan alınan bir para. Dolayısıyla inşallah bereketli gelir, bu sezon da şampiyon oluruz."

Konuşmaların ardından Taşkın, sponsorluk anlaşmasına karşılık hazırlanan sembolik çeki Yiğiner'e verdi. Yiğiner de Taşkın'ın isminin yazılı olduğu "06" sırt numaralı Ankaragücü formasını hediye etti.

Stat için yer önerisi

Mehmet Yiğiner, tören öncesi gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, başkente inşa edilmesi planlanan yeni stada ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yiğiner, stadın, Atatürk Kültür Mekezi'nin metro tarafında bulunan kısmına inşa edilebileceğini söyledi.