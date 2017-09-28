Osmanlıspor, taktik çalıştı
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OSMANLISPOR, TAKTİK ÇALIŞTI

Osmanlıspor, taktik çalıştı

Süper Lig’in 7. haftasında Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Başkent ekibi taktik ağırlıklı çalıştı.

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           Osmanlıspor, taktik çalıştı

Süper Lig’in 7. haftasında Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Başkent ekibi taktik ağırlıklı çalıştı.

 

30 Eylül Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Osmanlıspor, taktik ağırlıklı çalışmayla hazırlıklarını devam ettirdi. Basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Tecrübeli teknik adam İrfan Buz nezaretinde kulübün Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenmana oyuncular, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Koordinasyon çalışmasının ardından 8’e 3 top kapma oyununa geçen Mor-Sarılılar daha sonra taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Gruplar halinde bölgesel taktik çalışmasında bulunan oyuncular daha sonra yarı sahada taktiğe yönelik çift kale maç yaptı. Günün tek çalışması soğuma koşusuyla son buldu.

 

Osmanlıspor, yarın (Cuma) 14:30’da yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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