SAMSUNSPOR'DA ALPAY ÖZALAN DÖNEMİ RESMEN SONA ERDİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Alpay Özalan ile yollar ayrıldı.

Kulüp başkan yardımcısı Rüştü Araboğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta MKE Ankaragücü maçı sonrası istifasını sunan teknik direktör Özalan'ın bu kararını kabul ettiklerini söyledi.

Özalan'ın 3 aylık alacaklarının bir kısmının peşin, bir kısmının da çek olarak ödendiğini belirten Araboğlu, "Bugün son kez Özalan ile bir araya gelerek sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettik. Yeni teknik direktör buluncaya kadar takımı Besim Durmuş'a emanet ettik." dedi.

Teknik direktör Besim Durmuş da futbolcuların art arda gelen başarısız sonuçlardan sonra psikolojik olarak sıkıntı yaşadığını aktararak, "Bu sıkıntının üzerinden hep birlikte geleceğiz. Kaliteli ve iyi oyunculardan oluşan bir kadromuz var. Balıkesirspor Baltok maçında sahada bir bütün halinde mücadele edeceğiz. Umarım Ankara'dan galibiyetle döneriz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Samsunspor, 1 Ekim Pazar günü Ankara'da oynayacağı Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Durmuş yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma koşusu ve pas çalışması yaptı.

Sakatlıkları bulunan John Chibuike, Muhammed Larbi ve Ramazan Övüç, antrenmana katılmadı.