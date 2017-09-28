Bodrum Bel. 0 - Afjet Afyonspor 1
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 5. haftasında Bodrum Bel. ile Afjet Afyonspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Afjet Afyonspor 1-0 kazandı.
Bodrum Bel.: Muhammed Birkan Tetik, Tolga Deniz, Muhammet Aran, Mehmet Bağlı (46' Mert Ilıman), Erkan Değişmez, Medeni Bingöl, Muhammed Akarslan, Abdullah Balıkçı (64' Salim İyik), Uğur Karakoç (78' Erhan Karayer), Çağrı Tekin, Emre Şahin
Teknik Direktör: Alaettin Hikmet Işık
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Afjet Afyonspor : Bekir Demircan, Bayram Çetin, Türker Toptaş, İsmet Benli, Yasin Yener, Nazmi Candoğan, Oltan Karakullukçu, Murathan Buruş (67' Erdi Zengin), Ali Kılıç, Emre Pehlivan (83' Samet Cantürk), Aykut Uluç (75' Tugay Adamcıl)
Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Gökçen Öztürk, Hasan Hüseyin Tetik, Boran Turhan, Alper Oran
Gol: DK 90: Yasin Yener (Afjet Afyonspor )
Sarı Kartlar: DK 45: Ali Kılıç (Afjet Afyonspor ), DK 55: Bayram Çetin (Afjet Afyonspor ), DK 75: İsmet Benli (Afjet Afyonspor ), DK 75: Yasin Yener (Afjet Afyonspor ), DK 77: Çağrı Tekin (Bodrum Bel.)
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