Tuzlaspor 0 - Kastamonuspor 1966 1
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TUZLASPOR 0 - KASTAMONUSPOR 1966 1

Tuzlaspor 0 - Kastamonuspor 1966 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 5. haftasında Tuzlaspor ile Kastamonuspor 1966 Tuzla Belediye Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kastamonuspor 1966 1-0 kazandı.

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Tuzlaspor 0 - Kastamonuspor 1966 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 5. haftasında Tuzlaspor ile Kastamonuspor 1966 Tuzla Belediye Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kastamonuspor 1966 1-0 kazandı.

Tuzlaspor: Yavuz Özkan, Bülent Uzun, Lider Koç (75' Alp Ergin), Ferhat Çoban, Emre Keleşoğlu, Serhat Akyüz, Hacı Mustafa Karabulut (46' Tevfik Köse), Hüseyin Atalay, Berat Ali Genç, Sadık Baş, Bertuğ Bayar (63' Hakan Gökçek)

Teknik Direktör: Vehbi Cevher

Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Erkan Sekman, Doğan Can Otman, Ümit Karaal, Faruk Öcal, Ömer Can Sokullu (82' Savaş Tağa), Alican Karadağ, Youssef Yeşilmen (85' Ferit Erişçi), Çağrı Bülbül, Halil İbrahim Tuna (68' Ali Kucik), Abdullah Halman

Teknik Direktör: İsmail Ertekin

Hakem: Mustafa Murat Oğuz, Uğur Önay, Ömer Lütfü Aydın, Sait Tuzcu

Gol: DK 54: Abdullah Halman (Kastamonuspor 1966)

Sarı Kartlar: DK 13: Sadık Baş (Tuzlaspor), DK 26: Çağrı Bülbül (Kastamonuspor 1966), DK 44: Alican Karadağ (Kastamonuspor 1966), DK 73: Ali Kucik (Kastamonuspor 1966)

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