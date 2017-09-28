Büyükçekmece Tepecikspor 0 - Kızılcabölükspor 1
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BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 0 - KIZILCABÖLÜKSPOR 1

Büyükçekmece Tepecikspor 0 - Kızılcabölükspor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 5. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile Kızılcabölükspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kızılcabölükspor 1-0 kazandı.

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Büyükçekmece Tepecikspor 0 - Kızılcabölükspor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 5. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile Kızılcabölükspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kızılcabölükspor 1-0 kazandı.

Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Eray Açıkgöz (62' Dündar Denizhan), Anıl Abanoz, Onur Cenik, Bülent Demir, Yusuf Atay (81' Serdar Vefa Yeşil), Caner Bulut, Ufuk Özbek (56' Deniz Yanılmaz), Recep Metin, Semih Mustafa Usta, Onur Erdem Günel

Teknik Direktör: Recai Şahinler

Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Ramazan Erarslan, Kaan Dorak, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Sedat Yahşi, Ali Helvacı (90' Fevzi Can Bozkuş), Gökhan Özer (84' Serkan Özen), Taygun Vurgun, Samet Dağlı (90' Melih Vardar), İlyas Ural, Fatih Küçük

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Hakem: Ahmet Balkan, Mehmet Uğur Alptekin, Muharrem Güzel, Mikail Cihangir

Gol: DK 59: Kaan Dorak (Kızılcabölükspor)

Sarı Kartlar: DK 13: Anıl Abanoz (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 45: Recep Metin (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 50: Ufuk Özbek (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 69: Ali Helvacı (Kızılcabölükspor)

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