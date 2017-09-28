BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 0 - KIZILCABÖLÜKSPOR 1

Büyükçekmece Tepecikspor 0 - Kızılcabölükspor 1
TFF 3.Lig 3.Grup 5. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile Kızılcabölükspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kızılcabölükspor 1-0 kazandı.
Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Eray Açıkgöz (62' Dündar Denizhan), Anıl Abanoz, Onur Cenik, Bülent Demir, Yusuf Atay (81' Serdar Vefa Yeşil), Caner Bulut, Ufuk Özbek (56' Deniz Yanılmaz), Recep Metin, Semih Mustafa Usta, Onur Erdem Günel
Teknik Direktör: Recai Şahinler
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Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Ramazan Erarslan, Kaan Dorak, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Sedat Yahşi, Ali Helvacı (90' Fevzi Can Bozkuş), Gökhan Özer (84' Serkan Özen), Taygun Vurgun, Samet Dağlı (90' Melih Vardar), İlyas Ural, Fatih Küçük
Teknik Direktör: Hasan Şermet
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ahmet Balkan, Mehmet Uğur Alptekin, Muharrem Güzel, Mikail Cihangir
Gol: DK 59: Kaan Dorak (Kızılcabölükspor)
Sarı Kartlar: DK 13: Anıl Abanoz (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 45: Recep Metin (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 50: Ufuk Özbek (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 69: Ali Helvacı (Kızılcabölükspor)
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