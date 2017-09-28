Osmaniyespor 0 - Karacabey Birlik 1
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OSMANİYESPOR 0 - KARACABEY BİRLİK 1

Osmaniyespor 0 - Karacabey Birlik 1

TFF 3.Lig 3.Grup 5. haftasında Osmaniyespor ile Karacabey Birlik 7 Ocak Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Karacabey Birlik 1-0 kazandı.

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Osmaniyespor 0 - Karacabey Birlik 1

TFF 3.Lig 3.Grup 5. haftasında Osmaniyespor ile Karacabey Birlik 7 Ocak Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Karacabey Birlik 1-0 kazandı.

Osmaniyespor: Süleyman Kasap, Ahmet Çenet, İlyas Ekiz, Hüseyin Rüzgar, Kadir Bilimlier, Soner Ergençay, Rıdvan Çelik, Burak Sarı, Sergen Ekinci, Emre Aktaş, Emrah Bedir

Teknik Direktör: Durmuş Ali Çolak

Karacabey Birlik : Ali Tokat, İlyas Akan, İmam Almas, Ömer Faruk Gümüş, Bünyamin Kasal, Yasin Tosun, Yusuf Efil, Sedat Dursun, İlyas Yılmazer, Emre Akdağ, Batuhan Er

Teknik Direktör: Selçuk Buğdaycı

Hakem: Mehmet Türkmen, Selim Şenöz, Berkay Salman, Samet Tükenmez

Gol: DK 51: Batuhan Er (Karacabey Birlik )

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