KIRIKHANSPOR 0 - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 1

Kırıkhanspor 0 - Anagold 24Erzincanspor 1
TFF 3.Lig 2.Grup 5. haftasında Kırıkhanspor ile Anagold 24Erzincanspor Kırıkhan İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Anagold 24Erzincanspor 1-0 kazandı.
Kırıkhanspor: Mustafa Arslan, Hüseyin Akmaz, Okan Aslan, Doğancan Topal, Yusuf Turhan, Mehmet Akif Şerifoğlu, Mustafa Sevim (66' Egecan Çevir), Hasan Demir (74' İlyas Yılmaz), Ahmet Karaman, Mertcan Dursun (83' Oğuzhan Bayıroğlu), Taylan Özgün
Teknik Direktör: Andaç Gürkan Kocabıyık
Haberleri İstatistikleri
Anagold 24Erzincanspor: Bilal Atmaca, Gökhan Çakır (69' Fatih Baydemir), Cebrail Serçek, Gökhan Payal (82' Müslüm Aydoğan), Serhat Keskinsoy, Erman Kılıç, Erdi Kasapoğlu, Sefa Küpeli, Serkan Yola, Mükail Baydır, Atilla Aybars Garhan (90' Murat Torun)
Teknik Direktör: Mehmet Kaya
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yunus Dursun, Harun Reşit Güngör, Barış Akdağ, Ömer Faruk Gültekin
Gol: DK 19: Atilla Aybars Garhan (Anagold 24Erzincanspor)
Sarı Kartlar: DK 17: Gökhan Payal (Anagold 24Erzincanspor), DK 39: Gökhan Çakır (Anagold 24Erzincanspor), DK 40: Okan Aslan (Kırıkhanspor), DK 63: Serkan Yola (Anagold 24Erzincanspor), DK 87: Erman Kılıç (Anagold 24Erzincanspor), DK 88: Bilal Atmaca (Anagold 24Erzincanspor)
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